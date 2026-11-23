Об этом сообщила председатель парламента Лариса Подсадник, которая возглавляет рабочую группу по законопроекту о почетном звании

Фото: Заксобрание РК

В Законодательном Собрании Карелии идёт работа над законопроектом о почётном звании «Населённый пункт воинской доблести»: первое такое звание в республике рассчитывают присвоить к Дню Победы. В рабочую группу по работе с документом вошли депутаты, учёные, историки, представители исполнительной власти, прокуратуры и другие специалисты.

По словам Ларисы Подсадник, в Карелии немало населённых пунктов, достойных этого звания, пограничная земля хранит память о большом числе подвигов, и важно закреплять эту историю на законодательном уровне, чтобы сохранять память и передавать её молодёжи.

Мы должны этим гордиться, сохранять память о подвиге предков и воспитывать на их заветах подрастающее поколение,

- сказала Лариса Подсадник.

В качестве примера парламентарий привела Калевалу. Во время Советско финляндской войны 1939–1940 годов районный центр служил опорным тыловым пунктом. В годы Великой Отечественной войны противник стремился захватить Калевалу, чтобы выйти к Кеми и северному участку Кировской (ныне Октябрьской) железной дороги. Удар первыми приняли пограничники, затем к обороне подключились армейские части, а местные жители вошли в состав партизанских отрядов и истребительных батальонов. Благодаря их стойкости планы врага были сорваны.

Инициатором законопроекта выступил Совет Олонецкого муниципального района. Звание планируется присваивать населённым пунктам, где защитники Отечества проявили массовый героизм, мужество и стойкость в ожесточённых сражениях — при условии документального подтверждения этих фактов.

Председатель парламентского Комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, законности и правопорядку Анна Лопаткина акцентировала внимание, что законопроект учитывает заслуги не только в годы Великой Отечественной, но и в период Советско финляндской войны.

Предстоит серьёзная работа, в первую очередь с точки зрения законодательства, потому что есть ряд моментов, которые нам нужно учесть. Мы ставим задачу — первый населённый пункт Карелии должен получить это высокое почётное звание в следующем году ко Дню Великой Победы, к 9 Мая,

— сказала Лариса Подсадник.

Сейчас участники рабочей группы дорабатывают документ: уточняют терминологию и критерии присвоения звания, прорабатывают процедуру выдвижения кандидатур. В ближайшие две недели члены группы представят свои предложения и замечания. Цель — подготовить законодательную инициативу к концу декабря.