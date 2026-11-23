Стало известно, как легковушка слетела с ночной дороги на севере Карелии

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Госавтоинспеция проводит проверку в связи с ДТП, которое произошло воскресенье, 22 ноября, около 4 часов ночи в Сегежском округе. Инспекторы сообщили подробности ночного происшествия.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал по региональной автодороге из поселка Надвоицы в направлении Сегежи. На опасном повороте машина вылетела в кювет, снесла дорожный знак и перевернулась.

В результате аварии 24-летний водитель и 45-летний пассажир получили травмы, оба были госпитализированы.

Освидетельствование водителя показало, что он был нетрезвый.

Ранее об этом ДТП сообщили в МЧС Карелии. Спасатели работали на месте аварии.