Барсуки, волки, лоси и рысь попали в объективы фотоловушек Водлозерского национального парка

фото пресс-службы Водлозерского парка

В Водлозерском национальном парке фотоловушки запечатлели кадры из жизни барсуков, рыси, лосей и волков. Кадрами поделился инспектор парка Михаил Орехов. Ежегодно он ставит фотоловушки, меняет в них аккумуляторы и карты памяти. В этом году камеры на Пильмасозере отработали особенно продуктивно, считает эксперт.

В прошлом году сотрудники парка обнаружили барсучью нору и летом установили напротив нее фотоловушку. На кадрах барсучья семья играет и трудится - таскает мох для обустройства жилища. Специалисты хотят в следующем году поставить камеру в этом же месте, чтобы начать съемку весной, когда животные выводят потомство.

Фотоматериалы помогают знакомить гостей нацпарка с миром дикой природы. До недавнего времени в объектив камеры ни разу не попадала рысь, а кадры с барсуком были сняты в режиме ночной съемки. Сейчас благодаря более чем 10 работающим на территории лесным камерам фотобаза Водлозерского парка ежегодно пополняется. Материалы используют в просветительской работе, они помогают ученым отслеживать жизнь обитателей заповедной территории.