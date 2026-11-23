Женщина сделала несколько переводов и лишь потом поняла, что нарвалась на афериста

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В полицию Петрозаводска обратилась пенсионерка 1955 года рождения и рассказала, что ее обманули мошенники. Выяснилось, что женщина лишилась почти 30 тысяч рублей. Об инциденте сообщили в МВД Карелии.

Женщина искала в интернете подработку и заинтересовалась объявлением о доставке товаров. Мужчина сказал, что находится в отъезде и ищет того, кто может помогать его пожилой маме: приносить продукты и лекарства три раза в неделю. За одну доставку собеседник обещал платить 2 тысячи рублей. Пенсионерка согласилась.

Незнакомец под предлогом перевода денег выяснил, какие счета и в каких банках у неё есть, попросил включить демонстрацию экрана мобильного телефона и говорил, в какие приложения нужно заходить. Он также убедил пенсионерку, будто теперь его счет связан с её счётом, и попросил перевести ему деньги. Петрозаводчанка выполнила несколько переводов.

Потом женщина обдумала произошедшее и поняла, что её обманули. Больше на звонки она не отвечала, обратилась за помощью в банк и успела вернуть лишь малую часть денег. Около 28 тысяч рублей остались у злоумышленника.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.