В Белгородской области люди подверглись ударам с неба

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В Белгородской области есть жертвы после ударов противника, совершенных 22 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

По данным чиновника, в Грайворонском округе мужчина тяжело пострадал после детонации взрывного устройства. Он был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на оказанную помощь. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Помимо этого, еще десять человек получили ранения после воздушных прилетов. Удары были нанесены и по областному центру. Среди пострадавших есть 13-летний и 17-летний дети.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле готовятся к новому раунду переговоров по Украине.