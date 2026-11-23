Больше всего денег с туристов собрали в Петрозаводске, Сортавальском и Кондопожском муниципальных образованиях, сообщили в карельском Минфине.
За истекший период 2026 года в бюджеты поступило 103,7 млн рублей туристического сбора, что на 41 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года.
В лидерах по объему турсбора - Петрозаводск (33,4 млн рублей), Сортавальский округ (29,7 млн рублей) и Кондопожский округ (14,7 млн рублей).
«Петрозаводск говорит» писал ранее, что в связи с поэтапным повышением ставки налога, в карельской столице прогнозируют поступления от турналога в 2027 году на уровне 52 миллионов рублей.