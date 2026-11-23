Права не получивших зарплату людей защитила трудовая инспекция

Фото: Петрозаводск говорит

ООО «Петрозаводская универсально-строительная компания» задолжало зарплату своим работникам, а также не рассчиталось с уволившимися сотрудниками. Об этом стало известно Северо-Западной гострудинспекции.



В июле текущего года инспекторы ведомства выявили задолженность по заработной плате и выплатам, причитающимся при увольнении, перед двенадцатью работниками. Общая сумма задолженности составила около 474 тысяч рублей.

С руководством строительной компании провели работу. В результате принятых инспекцией мер работодатель полностью погасил задолженность. Права двенадцати работников восстановлены, отметили в ведомстве.

