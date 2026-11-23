Внесены поправки в закон «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия»

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Изменения затрагивают несколько категорий граждан и организаций — от многодетных семей до инвесторов и социальных предпринимателей.

Ключевое изменение касается транспортного налога для многодетных семей. С будущего года от его уплаты освободят семьи, где есть совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся очно. Ранее льгота действовала только для семей с детьми до 18 лет.

Предусмотрены и изменения ставок для легковых авто мощностью до 100 лошадиных сил: в 2028 году ставка составит 15 рублей за лошадиную силу, в 2029 году — 20 рублей. Это первая корректировка ставки для таких автомобилей с 2016 года.

Отметим, что последняя корректировка налоговой ставки для транспортных средств до 100 лошадиных сил проводилась в 2016 году, десять лет назад. Для автомобилей свыше 100 лошадиных сил ставки не меняются, так как они уже установлены на максимальном уровне. Транспортный налог также изменятся в Калининградской области, Краснодарском крае, Сахалинской, Новосибирской областях и других регионах.

При этом все ранее установленные в Карелии льготы по транспортному налогу продолжат действовать — их сохранят для ветеранов, инвалидов, пенсионеров, чернобыльцев, вдов участников СВО, опекунов детей инвалидов и других льготных категорий.

Помимо транспортного налога, в республике усилили поддержку социального предпринимательства. Со следующего года предприниматели, которые трудоустраивают многодетные и одинокие семьи, ветеранов, пенсионеров, предпенсионеров и малоимущих, смогут платить налог по упрощённой системе в два раза меньше. Ранее подобная льгота была доступна только тем, кто нанимает на работу инвалидов.

Ещё одна мера поддержки касается спортивных объектов: ставку налога на имущество организаций в размере 22,7 % для спортивных сооружений вузов (введённых в эксплуатацию с 2023 года) продлили на два года. Это поможет сдержать рост стоимости посещения легкоатлетического манежа ПетрГУ и сохранить его доступность для спортсменов, участников СВО и их семей, а также для жителей республики.

Для стимулирования инвестиций власти продлили до конца 2027 года налоговые преференции для участников специальных инвестиционных контрактов. В частности, на два года установлена пониженная ставка по налогу на прибыль — 5 %, а по налогу на имущество организаций — 0 %.

Чтобы получить налоговые льготы, организации должны соответствовать ряду требований. Среди них — отсутствие задолженности по неналоговым платежам. Для туристических компаний обязательным условием является наличие действующей записи в Едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии. Инвесторы, претендующие на льготы, должны обеспечивать среднюю зарплату сотрудникам выше среднего уровня по отрасли в Карелии.