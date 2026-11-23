Снег повалил дерево на автомобиль у Морфологического корпуса ПетрГУ

Фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Дерево упало под тяжестью снега на припаркованный автомобиль на улице Фрунзе в Петрозаводске. Фотографии случившегося публикует сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по кадрам, инцидент случился у Морфологического корпуса Петрозаводского госуниверситета. Дерево при падении задело один из припаркованных автомобилей. Проезд по улице Фрунзе оказался заблокирован.

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Ранее в Госавтоинспекции обратились к водителям Петрозаводска из-за дорожной обстановки в городе. Инспекторы напомнили правила езды в снегопад.