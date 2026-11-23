Карельскую столицу украшают к Новому году

Фото: Петрозаводск говорит

О подготовке города к Новому году рассказала глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

Улицы карельской столицы украшают новогодними гирляндами и другой иллюминацией. В этом помогают энергетики Петрозаводска. Все для того, чтобы создать для горожан атмосферу праздника. Не остаются в стороне и коммерческие предприятия – многие украшают входные зоны своих заведений.

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Инна Колыхматова также напомнила, что в столице объявлен традиционный конкурс городской иллюминации «Волшебный свет», заявки на который можно подать с 1 декабря.

Участвовать в конкурсе могут все желающие: предприятия, учреждения, управляющие компании и жители Петрозаводска.

Имена победителей назовут в январе. В конкурсе – пять номинаций: ️«Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли», ️«Лучшее новогоднее оформление гостиниц, предприятий общественного питания, банков и предприятий сферы услуг», ️«Лучшая ёлка», ️«Новогодняя гирлянда», ️«Лучшее новогоднее оформление многоквартирного жилого дома и прилегающей территории».

Ранее портал «Петрозаводск говорит» сообщал о том, что новогоднюю елку устанавливают в центре Петрозаводска.