У сотрудницы УФСИН из Карелии будет шанс побороться за корону «Мисс УИС» в Москве

фото пресс-службы УФСИН по РК

Первый этап всероссийского конкурса «Мисс УИС-2026» завершился в Карелии. На звание главной красавицы претендовали восемь сотрудниц подразделений УФСИН по Карелии.

Конкурсантки показали уровень спортивной и служебной подготовки, раскрыли творческий потенциал в испытаниях «Краса России», «Реклама профессии» и «Конкурс талантов».

На конкурсе «Реклама профессии» участницы сняли видео, в которых рассказали о специфике своей работы, показав будни УИС. В испытании «Краса России» конкурсантки в национальных костюмах представили родные места. Они пели, танцевали, читали стихи и угощали выпечкой. В финале конкурса участницы вышли в вечерних платьях.

Жюри оценило актерское мастерство, музыкальное исполнение, оформление номеров, креативность и остроумие. Титул «Мисс УИС» завоевала старший инспектор группы кадров, воспитательной и социальной работы с личным составом отдела конвоирования капитан внутренней службы Яна Сокурова.

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Звание «Первая вице мисс» присвоено младшему инспектору 2 категории отдела охраны ФКУ ИК-1 (Надвоицы) старшему прапорщику внутренней службы Елене Чухлей.

«Второй вице мисс» стала старший инспектор группы пробации филиала по Зарецкому району Петрозаводска старший лейтенант внутренней службы Елизавета Обухова. Она также завоевала приз зрительских симпатий.

Победительница представит УФСИН по РК на промежуточном этапе конкурса, по результатам которого отберут участниц финала конкурса, который состоится в Москве.