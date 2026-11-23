В отношении жителя карельской столицы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

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Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Петрозаводска. Он подозревается в покушении на убийство, сообщает Следственный комитет.

По данным СК, ночью 19 ноября в одном из поселков Прионежского района петрозаводчанин выпивал со своим знакомым. В ходе конфликта он схватил осколок стеклянной бутылки и нанес им несколько ударов в жизненно важные органы оппонента. Тот чудом сумел убежать и тем самым спас себе жизнь. Потерпевшему оказали необходимую помощь.

Суд принял решение отправить нападавшего под арест. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что жительница Петрозаводска искала подработку и стала жертвой мошенника.