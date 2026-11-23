Жительницы республики лишились денег, во всем поверив незнакомцам

О том, какие ухищрения придумали мошенники, чтобы опустошить счета жителей Карелии, рассказали в региональном МВД.

Так, петрозаводчанку обманули под предлогом дополнительного заработка на инвестициях. Телефонный «финансовый аналитик» убедил доверчивую женщину заняться куплей-продажей акций и помогал ей в этих «сделках». В результате женщина оформила несколько кредитов и стала переводить деньги на сторонний счет. Вывести прибыль ей не удалось, как и вернуть перечисленные мошенникам, как оказалось, 650 тысяч рублей.

У жительница Кондопожского района аферисты по известной схеме похитили 278 тысяч рублей. Женщине сообщили якобы о взломе на портале «Госуслуги» и указали некий телефон для справок. На звонок ответил мошенник, который «обработал» кондопожанку так, что она все накопления перевела на проверку в «Центральный банк», а на самом деле – аферистам.

Костомукшанка финансово погорела после вступления в общедомовой чат. Потом женщину доставали звонками неизвестные, которые кем только не представлялись: и силовиками, и Роскомнадзором, и службой поддержки портала «Госуслуги». Женщина выполнила все, что сказали «специалисты» – закрыла счет и перевела незнакомцам 490 тысяч рублей.

По всем заявлениям полиция проводит проверки.