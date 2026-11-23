В Прионежском районе автомашина врезалась в столб и отлетела обратно на дорогу

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Сегодня, 23 ноября, около 11:00 на 446 километре автодороги «Кола» в Прионежском районе произошло ДТП. На место происшествия для ликвидации последствий аварии выезжали пожарные поселка Мелиоративный, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Прибывшие спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля Lada не справился с управлением. В результате машина оказалась в кювете, где врезалась в электрический столб. После удара легковушку отбросило обратно на дорогу.

Пожарные отключили аккумулятор, осмотрели место аварии, собрали необходимую информацию и до прибытия сотрудников Госавтоинспекции организовали реверсивное движение транспорта.

В дорожно‑транспортном происшествии никто не пострадал, уточнили в ведомстве.



