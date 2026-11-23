В Питкяранте пожаловались, что отрава не действует на грызунов - они ползают по этажам и лезут в квартиры

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На обнаглевших крыс пожаловались в паблике «Подслушано в Птк».

По словам автора письма, крысы по ночам бегают по столам в квартире и по спящему человеку. Нашествие грызунов переживает дом в Питкяранте.

«На Парковой улице крысы из подвала лезут в квартиру. Человек престарелый живет на первом этаже, сейчас приходится всю квартиру бетонировать, - рассказали в сообществе - Спишь и они ночью по тебе лазают и столы обыскивают».

По словам автора, он заливал ходы грызунов вокруг труб, но крысы находят новые лазейки.

«Буду еще заливать половину квартиру бетоном наглухо, но не факт что вдоль труб пену не прогрызут и там лаз сделают новый, в подвал я не могу попасть и не знаю, как там все устроено и где и в каком месте их опять ожидать, а они будут лезть со всех щелей все равно», - написал житель Питкяранты.

В комментариях написали, что в доме на улице Гоголя крысы тоже лезут в квартиры.

«Отраву сжирают и через день снова приходят, просят еще. Заявки подавали, говорят, что приходили, отраву оставляли. А толку нет. Видимо, на крыс не действует или их так много, что не хватает на всех. Они все равно лазают по этажам».

Пользователи рекомендовали мужчине завести кота и продезинфицировать квартиру.