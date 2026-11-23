Эксперимент с парковкой для многодетных продлится в столице до весны 2027 года

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Новые дорожные знаки устанавливают в Москве. Эксперимент со знаком парковки для многодетных запустил Минтранс РФ.

Эксперимент продлится до 21 мая 2027 года, пишет «Российская газета». Первые дорожные знаки поставили на двух улицах: Рождественке и проспекте Вернадского. Предполагается, что специально обозначенные места помогут многодетным родителям быстрее находить парковку вблизи социально значимых объектов.

Эксперимент должен помочь оценить, насколько востребованы такие парковочные места и удобно ли ими пользоваться.

Новые знаки не отменяет действующие льготы для многодетных родителей, включая бесплатную парковку на платных местах.