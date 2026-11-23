Бывшего высокопоставленного чиновника Карелии допросили в суде

Фото: Антонина Кябелева

23 ноября в Петрозаводском городском суде наконец-то появился бывший высокопоставленный чиновник карельского правительства Игорь Корсаков, который проходит в качестве свидетеля по громкому уголовному делу против бывшего заместителя главы Карелии, экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского. Корсаков появился на заседание суда с адвокатом и пачкой документов. К допросу свидетель со стороны гособвинения подготовился основательно.

Игорь Корсаков проживает и работает в Москве. В карельском правительстве он трудился с января 2018 по январь 2025 года. Сначала занимал должность заместителя премьер-министра карельского правительства по вопросам здравоохранения и социальной защиты, а затем занял пост заместителя главы Карелии по внутренней политике.

Интересным моментом в допросе свидетеля был эпизод, когда конкурс по организации питания в республиканской больнице выиграла краснодарская компания «Формула вкуса».

«Это было в 2020 году, потому что был ковид. Это был июль месяц. Я собирался в отпуск. У меня было 55-летие. Я уезжал к родителям. У меня все уже было готово, я уже должен был сесть в машину и выехать. В дверях мне звонят и говорят, что победила краснодарская фирма, которая не имеет никакого оборудования и есть риск того, что питание пациентов республиканской больницы будет сорвано»,

- вспомнил свидетель.

Корсаков рассказал, что вынужден был срочно организовать встречу в Минздраве с участием Станислава Мишичева, главврача республиканской больницы и представителя краснодарской компании. По словам Корсакова, Мишичев предупредил, что намерен забрать из кухни все оборудование, а представитель краснодарской фирмы сообщил, что компания не намерена вкладывать деньги в Карелию.

Почему тогда не был заключен контракт, Корсаков выяснил только при подготовке к данному судебному процессу. ООО «Диетгрупп» подало жалобу на действия заказчика в антимонопольную службу. Выяснилось, что в краснодарской компании поменялся учредитель, который не давал согласия на крупную сделку.

Карельское УФАС отменило конкурс. Был объявлен новый конкурс, в котором победило ООО «Диетгрупп». Игорь Корсаков отметил, что первый контракт был на 19 месяцев, а второй на 26 месяцев. Первый контракт ООО «Формула вкуса» должна была выполнить за 86 миллионов рублей, а второй контракт, в котором победу одержала компания Мишичева, был на сумму 116 миллионов рублей. По подсчетам Корсакова, республиканская больница даже оказалась в небольшом выигрыше.

Следующее заседание суда намечено на 14 декабря.