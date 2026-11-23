На лыжне уже можно кататься на лыжах - петрозаводчане в восторге

фото «Петрозаводск говорит»

Любители прогулок на лыжах в восторге. В Петрозаводске выпал снег, а на трассе «Фонтаны» укатывают лыжню.

23 ноября к предстоящему зимнему сезону начали готовить трассу «Фонтаны». За последние сутки выпало более 15 сантиметров свежего снега. Снегоход уже укатал первую часть лыжни до «Развилки».

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На лыжах уже можно кататься. Но, как говорят специалисты, пока лучше использовать «тренировочные» лыжи.

Новость о подготовке лыжни обрадовала пользователей соцсети.

«Ура, ура, ура!», - писали в сообществе «Трасса Фонтаны Петрозаводске».

«Лыжня, жди меня вечером».

Напомним, что традиционный фестиваль «Зимние фонтаны» (6+) откроется 6 декабря.