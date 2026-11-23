Учебным заведениям предложили перейти на пятидневку

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Роспотребнадзор рекомендовал школам сократить учебную неделю – то есть перейти на пятидневную нагрузку. Переход на пятидневку для школьников позволит детям лучше отдохнуть, ведь высвободится еще один день для полноценного отдыха.

Решение о шестидневной неделе каждая образовательная организация принимает самостоятельно. Роспотребнадзор предложил школам перейти на пятидневную неделю, если позволяет вместимость здания, передаёт РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

«При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется пятидневный недельный учебный режим», – говорится в документе.

Также чиновники рекомендовали чередовать периоды учебы и отдыха, чтобы избежать переутомления школьников. Так, в Роспотребнадзоре предложили пять-шесть недель учёбы чередовать с неделей отдыха.