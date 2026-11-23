Андрею Чибису инкриминируют ряд финансовых преступлений, связанных с реконструкцией дороги

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Губернатор Мурманской области дает показания следователям в Москве. Несколько федеральных изданий выпустило новости с заголовками о задержании Андрея Чибиса.

По данным «Интерфакс», следственные действия проходят в правительстве Заполярья. Сам Андрей Чибис в столице общается с сотрудниками правоохранительных органов. В Москву он улетел в рабочую поездку, которая была запланирована.

РИА Новости со ссылкой на министра информационной политики региона Ирину Бринькову в 19:14 сообщили, что губернатор не задержан. Но в 19:42 выпустили сообщение о его задержании со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Сотрудники МВД задержали губернатора Андрея Чибиса, ему инкриминируют хищение, растрату, незаконные валютные операции.

Уголовное дело находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД. Разбирательство касается реконструкции автодороги Апатиты - Кировск.

Чибис возглавляет Мурманскую область с 2019 года. До этого он занимал пост замминистра строительства и ЖКХ.