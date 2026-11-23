Жители Эссойлы обнаружили часть тела собаки у стадиона

Фото: Аля Беккер

Жители карельского поселка Эссойла оказались встревожены жуткой находкой. На одной из улиц поселка, недалеко от стадиона, прохожие обнаружили часть тела животного. Сообщение об этом появилось в местном паблике «Подслушано и подсмотрено в Эссойле» и вызвало широкий резонанс среди подписчиков.

«Чья собака пострадала в недавнее время? За стадионом на дороге валялась собачья лапка...»,

- гласит пост, который за сутки посмотрели более пяти тысяч человек. К сожалению, несмотря на широкое обсуждение, никто из жителей так и не признался, что животное могло принадлежать ему.

Ранее сообщалось, волки зашли во двор жилого дома в Эссойле и попытались утащить собаку, сидевшую на привязи. Питомец рьяно сопротивлялся непрошенным гостям.