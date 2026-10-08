Сезон сбора ягод в Карелии прошел, а «наследие» осталось

Жители Муезерского района бьют тревогу из-за стихийной свалки

Фото: сообщество «Подслушано Муезерский Free»

Ягодный сезон в Карелии – это не только прибыль и витамины, но и, как выяснилось, серьезная экологическая проблема. Жители Муезерского района возмущены состоянием окрестностей, где базируются сезонные сборщики дикоросов. Вместо прекрасного карельского леса люди видят горы бытового мусора, которые растут с каждым годом.

«Вот что оставляют после сезона сборщики «Ягод Карелии» в месте своего проживания. А потому что у Самохвалова (руководитель ООО «Ягоды Карелии» г.Костомукша с 16 февраля 2021) не организован порядок утилизации бытовых отходов, не первый год мусор сваливают просто в яму, а ветер разносит по окрестностям. Кто должен остановить и навести порядок?» – опубликовала пост подписчица сообщества «Подслушано Муезерский Free».

По словам местных жителей, на территории объекта организована не только приемка, но и временное проживание приезжих рабочих, а также хранение продукции. Однако об элементарной утилизации отходов здесь, похоже, никто не позаботился.

«Мусор просто сваливают в яму у кромки леса. Никаких контейнеров, никакой логистики вывоза. В итоге ветер разносит пакеты и пластик по всей округе, а пищевые отходы становятся приманкой для диких зверей»,

– делятся негодованием жители района.

Ситуация дошла до точки кипения. Пост в сообществе «Подслушано Муезерский Free» за считанные дни набрал более 13 тысяч просмотров, вызвав шквал гневных комментариев. Люди не стесняются в выражениях, называя происходящее настоящим свинством.

«Свалка находится прямо на территории поселения. Хотелось бы услышать от нашего главы, кто несет за это ответственность и когда будет наведен порядок. Пусть этот пост станет официальным обращением в прокуратуру», – пишет местная жительница Светлана Медведева-Кириллова.

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Жители района требуют не просто убрать мусор, но и обязать руководство предприятия организовать цивилизованный вывоз отходов. Пока же «Ягоды Карелии» хранят молчание, а лес Муезерского округа продолжает превращаться в полигон для бытовых отходов.

Вопрос остается открытым: кто остановит этот «ягодный беспредел» и заставит бизнес нести ответственность за чистоту территории, на которой они зарабатывают?