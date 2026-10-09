Девять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Калужскую область

Регионы России подверглись атаке, есть пострадавшие и повреждения

фото «Петрозаводск говорит»

В результате атаки БПЛА на Калужскую область пострадали люди. Губернатор региона Владислав Шапша сообщил о девяти пострадавших, пятеро из них госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

По сообщению губернатора, удар был нанесен по инфраструктуре Калуги, есть повреждения. По словам Шапши, в двух муниципальных округах есть повреждения частных домов. Оперативные службы работают на местах. Силы ПВО за ночь уничтожили 26 БПЛА.

В Тверской области, по сообщению властей, в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на заводе, сотрудников эвакуировали. Пожар потушили, на месте работают экстренные службы.

Белгородская область подверглась атаке. В поселке Разумное в результате попадания снаряда в частный дом погибли супруги. Пострадала также другая семья – мужчина и ребенок. Медики оказали помощь еще одной женщине с осколочными ранениями. Полностью разрушен дом, в другом частично повреждена кровля, забор, выбиты окна.