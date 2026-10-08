Человек погиб после налета БПЛА на Подмосковье

В Подольске повреждены автомобили и многоквартирный дом в результате атаки беспилотников

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В Подольске в результате атаки беспилотников 8 октября погиб 57-летний мужчина. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил соболезнования семье погибшего.

По словам чиновника, после нападения БПЛА загорелись три автомобиля. Пострадала 37-летняя женщина. Ее состояние уточняется, пожары уже потушены. В расположенном рядом многоквартирном доме было повреждено остекление. Угрозы для жителей нет, несущие конструкции не задеты.

На месте произошедшего работают экстренные службы региона.

Ранее сообщалось о том, что во Владивостоке сотрудник ресторана убил супружескую пару - владельцев заведения, в котором работал.