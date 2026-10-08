Полиция выяснила, как убили владельцев ресторана во Владивостоке

Убийцей супружеской пары оказался работник увеселительного заведения

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Полиция выяснила обстоятельства убийства владельцев популярного ресторана во Владивостоке и мотив предполагаемого преступника. Об этом сообщает управление МВД по Приморскому краю.

Напомним, тела супружеской пары были обнаружены при тушении пожара в здании ресторана 7 октября. На трупах имелись следы насильственной смерти. Подозреваемый в совершении двойного убийства был оперативно задержан.

По данным полиции, в день трагедии между одним из сотрудников и работодательницей произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес женщине несколько ударов. После этого на место приехал муж погибшей - директор ресторана. Когда он вошел в здание, злодей нанес ему множественные удары бейсбольной битой по голове.

Пытаясь скрыть улики и инсценировать несчастный случай, злоумышленник облил тела горючей жидкостью и поджег их.