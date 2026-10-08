Владельцев популярного ресторана убили в российском городе

Во Владивостоке при тушении пожара нашли убитую супружескую пару

Фото СК Приморского края

Во Владивостоке при тушении пожара в здании популярного ресторана были найдены тела владельцев заведения с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, пожар произошел 7 октября в ресторане на улице Русская в столице Приморья. Во время ликвидации возгорания внутри были обнаружены тела супружеской пары. Выяснилось, что погибшие мужчина и женщина были владельцами заведения. Уже задержан подозреваемый в двойном убийстве. Его мотивы устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области супруги согласились помочь пенсионеру выкопать картошку, а ночью были застрелены хозяином.