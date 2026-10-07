Муж и жена помогли пенсионеру выкопать картошку и погибли

В Иркутской области пожилой мужчина застрелил спящих работников

Фото "Петрозаводск говорит"

В Иркутской области 69-летний мужчина нанял на работу супружескую пару и расправился с людьми ночью. Об этом пишет Baza.

По данным источника, 40-летний мужчина и его 38-летняя жена искали сезонную подработку. Их пригласил к себе пенсионер из деревни Седанкино - он попросил помочь ему выкопать картошку, и супруги согласились. Весь день они работали, а вечером поужинали с хозяином и легли спать. Живыми их больше никто не видел. Через несколько дней родственники пары обратились в полицию с заявлением о пропаже супругов.

Стражи порядка пришли в дом к пенсионеру и обнаружили мужчину и женщину в кровати без признаков жизни. Хозяин дома пояснил, что ночью услышал голоса - якобы супруги договаривались украсть его картошку. Тогда он взял ружье, дождался, когда работники уснут, и застрелил их.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. Решением суда он арестован.

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