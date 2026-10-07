Мужчина тяжело пострадал при приготовлении еды на кухне

В Саратове врачи спасают пенсионера, получившего тяжелые ожоги

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В Саратове 67-летний мужчина получил ожоги 40 процентов тела во время приготовления еды на кухне у себя дома. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на МЧС региона.

По данным источника, пенсионер включил конфорку, чтобы приготовить еду. В этот момент на нем вспыхнула одежда. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ожоги рук, ног, шеи и туловища - всего около 40 процентов тела. За жизнь мужчины борются специалисты.

Ранее сообщалось о том, что десятки россиян слегли с инфекцией на популярном турецком курорте.