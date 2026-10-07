Десятки россиян слегли с кишечной инфекцией на турецком курорте

Туристы массово отравились в семейном пятизвездочном отеле

Фото: Петрозаводск говорит

Вспышка кишечной инфекции произошла в семейном пятизвездочном отеле Турции. Десятки российских туристов пожаловались на рвоту, диарею, слабость и высокую температуру. Появление симптомов соотечественники связали с антисанитарией. О массовом недомогании россиян на турецком курорте пишет канал SHOT.

Люди заболели в Bosphorus Sorgun в Сиде. Так, компания из девяти человек приехала туда на отдых – неприятные симптомы появились у семерых.

По информации SHOT, другие туристы тоже обращались к врачу отеля с похожими жалобами.



Отдыхающие связали вспышку с плохим качеством еды и антисанитарией. Со слов россиян, в баре на пляже сотрудники просто споласкивают стаканы водой и снова предлагают гостям.

Похожие жалобы на отель массово фиксировали еще в августе и сентябре. Россияне мучились от рвоты, высокой температуры и очередей к врачу, отмечал источник. SHOT сообщил, что страховые компании с августа получили 23 обращения от постояльцев Bosphorus Sorgun в Сиде. Туристы жаловались на рвоту, диарею, боли в животе, слабость и озноб – симптомы гастроэнтерита. По словам медиков, в 70–90% случаев такое состояние вызывают кишечные инфекции. Точная причина массовой заболеваемости туристов пока неизвестна.



Ранее сообщалось о похожем инциденте в пятизвездочном отеле турецкой Аланьи. Там скорые целыми семьями увозили отдыхавших россиян на капельницы.