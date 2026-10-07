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7 октября 2026
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Мир

Женщина выиграла 14 тысяч долларов на соревнованиях по сну

В Японии провели необычную «гонку на матрасах»
матрас кровать
изображение сгенерировано Алисой AI

Необычные состязания по сну прошли в Японии. Победитель получил денежный приз.

В Токио провели «Гонку на матрасах». Участники состязались между собой в том, кто из них сможет быстрее заснуть и проспать крепче. В чемпионате участвовали три группы по 20 человек. Участники надели трекеры сна и легли на матрасы в комнате с приглушенным светом, чтобы проспать полтора часа. В итоге победила женщина, которая показала лучшую скорость засыпания и глубину сна, пишет «Газета. Ru». 

Финалистка выиграла 14 тысяч долларов. Этот выигрыш она хочет потратить на переезд и покупку кровати.

В Китае тоже проводят подобные соревнования и тоже платят деньги. Но участникам предлагают провести сутки на природе и спать как можно дольше. Организаторы необычного состязания таким способом хотят привлечь внимание к отдыху на природе и осознанному отношению ко сну.

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