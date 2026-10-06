Бельгийско-американский ученый получил Нобелевскую премию по физике

Фрэнсис Хальзен награжден за открытия в области астрофизики

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Ученый Фрэнсис Хальзен получил Нобелевскую премию по физике за открытия в области астрофизики. Об этом сообщили в Нобелевском комитете.

Отмечается, что награда вручена Хальзену за вклад в развитие нейтринной обсерватории IceCube и открытие космических нейтрино высоких энергий. Ученый активно участвовал в создании сложного объекта - кубического километра льда, оснащенного датчиками света. Этот объект способен улавливать нейтрино, возникающие при энергоемких процессах во Вселенной. С помощью куба специалисты надеются открыть ранее неизвестные космические явления.

Фрэнсис Хальзен родился в Бельгии в 1944 году. Сейчас он работает в одном из университетов США. Лауреату полагается премия в размере 12 миллионов шведских крон.

Ранее были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии.