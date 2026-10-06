Мощная вспышка произошла на Солнце

Вспышка может вызвать на Земле магнитные бури

Фото: Петрозаводск говорит

Минувшей ночью на Солнце произошла крупная вспышка. Ученые зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности поздно вечером в понедельник, 5 октября, в 21:48. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на исследователей Института прикладной геофизики.

Активность звезды продолжалась 30 минут, отмечалось в источнике. Ранее сопоставимая по силе вспышка наблюдалась тоже осенью – это было ровно месяц назад, 5 сентября.

По информации специалистов, вспышки сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, вызывают магнитные бури. Ученые не сообщили, какие последствия для планеты ожидаются после этой вспышки.

Отметим, солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X и могут вызывать на Земле магнитные бури. Геошторм способен привести к нарушениям в работе техники, энергосистем и навигационных систем, а также сбоям напряжения. Кроме того, из-за повышенной солнечной активности можно наблюдать такое явление как полярное сияние. Также в периоды магнитных бурь у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.