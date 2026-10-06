Подросток из России впал в кому в Таиланде

17-летний юноша выжил в страшном ДТП на Пхукете, в котором погибли люди

Фото "Петрозаводск говорит"

Подросток из России оказался в коме после страшного ДТП в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских волонтеров, работающих в азиатской стране.

По данным источника, 17-летний юноша пропал 4 октября. Были начаты его поиски, в итоге молодого человека нашли в одной из больниц острова Пхукет. Оказалось, что россиянин попал в страшное ДТП, когда ехал на такси. Он оказался единственным выжившим в той аварии. Сейчас юноша остается в коме. Пока он не приходил в сознание.

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