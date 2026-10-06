Дроны атаковали судно в Черном море, погиб капитан

Гражданин Азербайджана погиб в результате нападения на корабль у берегов Румынии

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Гражданин Азербайджана погиб в результате атаки беспилотников на судно у берегов Румынии. Об этом сообщает МИД страны.

По данным азербайджанского внешнеполитического ведомства, удар был совершен 5 октября по кораблю «Роял Мамедов». Атаку не пережил 52-летний капитан судна. Еще один гражданин Азербайджана - 24-летний мужчина - числится пропавшим без вести. Еще трое граждан республики госпитализированы.

В МИД страны призвали своих граждан воздержаться от поездок, в том числе рабочих, в регионы с нестабильной обстановкой.

Ранее сообщалось о том, что два человека погибли во время масштабной атаки БПЛА на Подмосковье.