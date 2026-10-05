Самолет ВВС Швеции больше четырех часов вел разведку над Черным морем

Шведский самолет-разведчик барражировал над нейтральными водами

Фото: Петрозаводск говорит

Борт вел разведку в южной части Черного моря. Об этом сегодня под вечер, 5 октября, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Так, уточняется, что шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen более четырех часов кружил над нейтральными водами.

Борт радиоэлектронной разведки шведских ВВС немногим более четырех часов провел в небе над Черным морем, курсируя с запада на восток и обратно. Как уточняет источник, самолет прилетел с военной базы Мальмен, пройдя над Балтийским морем и рядом стран ЕС.

Самолет-разведчик работал на высоте около 12,5 км вне трасс для полетов гражданской авиации. Потом борт взял курс на аэродром вылета.

Отмечается, что в воздушное пространство прибрежных стран самолет не входил.