Угонщики пересаживаются на «китайцев»

Названы самые угоняемые автомобили в России

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Эксперты составили топ-5 угоняемых автомобилей в России по итогам девяти месяцев.

Число автоугонов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросла, треть из 41% случаев пришлась на китайские бренды.

На первом месте по числу угонов – Exeed (17%), на втором – Hyundai (9%), на третьем – Belgee (9%), следом идет Lada (9%) и Chery (7%), сообщает издание «Автоновости дня» со ссылкой на Страховой дом ВСК. В статистику также попали популярные марки Haval и Geely.

Угонщики также проявляют интерес к премиальным маркам - Lexus, BMW и Mercedes-Benz. Больше всего машин угоняют в Москве. Опасными для владельцев машин регионами также посчитали Краснодарский край, Архангельскую, Свердловскую и Рязанскую области, республики Северного Кавказа. При этом в статистике учитывают не только угоны, но и случаи невозврата машин лизинговым компаниям.