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7 октября 2026
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Россия

Ребенок утонул на занятии лечебной физкультурой в российском регионе

Сеансы реабилитации проводил липовый медик без образования и лицензии
погибшие
Фото: Петрозаводск говорит

Занимался с ребенком мужчина, называвший себя реабилитологом. Трагедия произошла в Адыгее – мальчик утонул во время занятия ЛФК, которое проводил «реабилитолог» без образования и лицензии. О произошедшем пишет канал BAZA

Все случилось в конце сентября в Адыгейске. Мужчина, который оказывал услуги реабилитолога, проводил занятие ЛФК с 9-летним мальчиком, а потом на некоторое время оставил ребенка одного в ванной с водой. Мальчик утонул.

Следователи выяснили, что у мужчины не было медицинского образования и необходимых сертификатов. При этом лжеспециалист регулярно оказывал платные услуги по реабилитации. 

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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