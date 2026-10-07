Ребенок утонул на занятии лечебной физкультурой в российском регионе

Сеансы реабилитации проводил липовый медик без образования и лицензии

Фото: Петрозаводск говорит

Занимался с ребенком мужчина, называвший себя реабилитологом. Трагедия произошла в Адыгее – мальчик утонул во время занятия ЛФК, которое проводил «реабилитолог» без образования и лицензии. О произошедшем пишет канал BAZA



Все случилось в конце сентября в Адыгейске. Мужчина, который оказывал услуги реабилитолога, проводил занятие ЛФК с 9-летним мальчиком, а потом на некоторое время оставил ребенка одного в ванной с водой. Мальчик утонул.



Следователи выяснили, что у мужчины не было медицинского образования и необходимых сертификатов. При этом лжеспециалист регулярно оказывал платные услуги по реабилитации.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.