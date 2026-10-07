Ребенок погиб при ракетном ударе по российскому региону

Девочка не пережила воздушную атаку на Белгородскую область

Фото "Петрозаводск говорит"

В Белгородской области в результате ракетного удара погиб ребенок. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По данным источника, обстрелу подверглось село Принцевка Валуйского округа. Погибла 11-летняя девочка. Еще трое взрослых и один ребенок получили ранения. Все они доставлены в больницы с осколочными ранениями и другими травмами. При ударе повреждения получили три частных дома и два автомобиля.

Ранее сообщалось о том, что работавший в поле тракторист погиб после прилета дрона в Курской области.