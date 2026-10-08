Пользователи пожаловались на сбой «Яндекс Почты»

Почтовый сервис перестал работать утром 8 октября

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Почтовый сервис сбоит в России. Проблемы с сервисом «Яндекс Почта» фиксирует утром 8 октября сервис Downdetector. Сообщения о проблемах с почтовым сервисом поступают и из Карелии. Жалобы о неполадках поступают также из Москвы, Петербурга. «Петрозаводск говорит» проверил: почта не загружается.

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Федеральные СМИ сообщали об атаке БПЛА на дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. На площадке начался пожар. Никто не пострадал, но работа дата-центра в Сасово была приостановлена, сообщает РБК. Специалисты восстанавливают инфраструктуру, в «Яндексе» предупредили, что часть сервисов может быть недоступна пользователям.