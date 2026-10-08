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12 октября 2026
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Россия

Синоптик дал неожиданный прогноз на предстоящую зиму

Аномальное тепло возможно зимой в европейской России
Утки на набережной Лососинки в Петрозаводске
Фото "Петрозаводск говорит"

Переменчивая погода ждет предстоящей зимой россиян. Об этом рассказал синоптик Илья Винштейн, его слова приводит портал «Погода Mail».

Как отметил специалист, некоторые долгосрочные прогнозы указывают на то, что зимой 2026-2027 годов в регионах России может быть аномально тепло. При этом уверенно говорить об этом пока не приходится.

Эксперт заявил, что в европейской части страны и на Урале волны тепла и холода зимой будут сменять друг друга. Также возможно значительное количество осадков, добавил Винштейн.

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