Синоптик дал неожиданный прогноз на предстоящую зиму

Аномальное тепло возможно зимой в европейской России

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Переменчивая погода ждет предстоящей зимой россиян. Об этом рассказал синоптик Илья Винштейн, его слова приводит портал «Погода Mail».

Как отметил специалист, некоторые долгосрочные прогнозы указывают на то, что зимой 2026-2027 годов в регионах России может быть аномально тепло. При этом уверенно говорить об этом пока не приходится.

Эксперт заявил, что в европейской части страны и на Урале волны тепла и холода зимой будут сменять друг друга. Также возможно значительное количество осадков, добавил Винштейн.

Ранее сообщалось о том, что взрослые и дети прививаются от гриппа в Карелии перед началом сезона.