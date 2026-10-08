Синоптик дал неожиданный прогноз на предстоящую зиму

Переменчивая погода ждет предстоящей зимой россиян. Об этом рассказал синоптик Илья Винштейн, его слова приводит портал «Погода Mail».
Как отметил специалист, некоторые долгосрочные прогнозы указывают на то, что зимой 2026-2027 годов в регионах России может быть аномально тепло. При этом уверенно говорить об этом пока не приходится.
Эксперт заявил, что в европейской части страны и на Урале волны тепла и холода зимой будут сменять друг друга. Также возможно значительное количество осадков, добавил Винштейн.
Ранее сообщалось о том, что взрослые и дети прививаются от гриппа в Карелии перед началом сезона.