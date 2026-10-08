Россиянам озвучили размер финансовой подушки на случай потери работы

Запаса денег должно хватить минимум на три месяца

фото «Петрозаводск говорит»

Денежный запас должен покрывать расходы минимум за три месяца, пока не подвернется новая возможность получения дохода. При этом считать неприкосновенный запас рекомендуют в днях и отталкиваться от ежемесячных расходов.

Финансовый эксперт в беседе с «Газетой.Ru» рекомендует разделить обязательные расходы на 30, тогда получится стоимость одного дня жизни, после этого нужно разделить свои накопления на получившуюся сумму. Если обязательный минимум - 80 тысяч рублей в месяц, то стартовая подушка составит 240 тысяч.

Финансовую подушку можно сформировать постепенно, откладывая 10% из дохода сразу, а не из остатка. Расходы предлагают разделить на четыре категории: базовые (до 60% дохода), будущее (сбережения, минимум 10%), развитие и «для души». Для необязательных трат нужно установить лимит.

Часть резервных денег эксперт рекомендует разместить на накопительном счете или вкладе, но деньги, которые потребуются сразу после увольнения, должны быть доступными.

Финансовую подушку нужно пересматривать регулярно, главное при этом не сумма на счете, а время, которое она дает.