Взрослые и дети прививаются от гриппа в Карелии

В регионе развернуты развернуты мобильные пункты вакцинации

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Более 51 тысячи человек привились против гриппа в Карелии, из них более 21 тысячи – дети.

Сделать прививку граждане могут как в поликлинике, так и в мобильном пункте. В мобильных пунктах прививку сделали более 4200 человек.

В Петрозаводске пункты вакцинации открыты на парковке на Казарменской возле продуктового магазина., вакцинироваться можно в будни с 15:00 до 18:00. Также прививочные пункты организованы на Древлянке в ТРК «Лотос Плаза», у нового филиала поликлиники № 4 на Кукковке, возле ТЦ «Главный» на Мелентьевой.

В районах и округах Карелии также организованы мобильные бригады вакцинации.

Между тем, ситуация с простудными заболеваниями в Карелии остается стабильной и не превышает эпидемический порог. По сообщению Роспотребнадзора, нет случаев гриппа и коронавируса.