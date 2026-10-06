Перейти к основному содержанию
6 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Здоровый интерес

Рогов: «Роскошь – это возможность ничего не делать»

Стилист признался, что ему не хватает отдыха и личного времени
Мужчина лежит на траве в позе релакса.
Фото: ИИ Алиса

Известный стилист и телеведущий Александр Рогов в интервью ЛедиMail рассказал, что считает настоящей роскошью. По его словам, из-за плотного рабочего графика ему особенно не хватает отдыха и личного времени.

«Настоящей роскошью, которую нельзя купить за деньги, для меня являются отдых и время на себя»,

– сказал Рогов.

Он также заметил, что в повседневной жизни чаще всего выбирает не собственные желания, а работу, проекты и ответственность. Поэтому особой ценностью для него стали сон и возможность ничего не делать. Ещё одной современной роскошью он назвал возможность выключить телефон и на время стать недоступным, что обычно удаётся только во время перелётов. 

«Роскошь – это выключить телефон и знать, что ты абсолютно легально можешь быть вне доступа», 

– объяснил телеведущий.

Однако в рабочее время Рогов старается быстро отвечать на сообщения и звонки. Его принцип: сначала написать человеку и договориться о звонке, чтобы не нарушать личные границы собеседника.

Ранее в рубрике Здоровый интерес было опубликовано: Волна простуд пошла на спад в Карелии

Метки