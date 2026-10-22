Школьный автобус с пассажирами опрокинулся в регионе России

Обычная поездка на школьном автобусе во Владимирской области обернулась для его пассажиров неприятным «приключением»: транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. О ДТП пишет ТАСС.
По данным источника, в момент происшествия в автобусе находились четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Они направлялись утром в лицей.
По предварительным данным, при прохождении поворота водитель не справился с управлением и съехал на обочину, после чего автобус частично опрокинулся. Пострадавших нет.
Школьники и педагог продолжили свой путь на другом транспорте.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и прокуратуры.