В Карелии арендатора заставили восстановить запущенные земли

Арендатор очистил от 35-метровых деревьев и сорняков четыре участка

фото «Петрозаводск говорит»

В Лахденпохском округе заросшие земли вернули в сельхозоборот. Арендатор привел в порядок 10 гектаров земли, выполнив предписание Россельхознадзора.

В пресс-службе управления рассказали, что в октябре 2025 года было установлено, что участок площадью 2,5 га зарос сорняками, деревьями и кустами. Участок находился в зоне мелиорации, мелиоративный канал зарос, высота деревьев достигала 35 метров.

Арендатору выдали предписание скосить сорняки, убрать кусты и деревья. Работы следовало провести в соответствии с проектом культуртехнической мелиорации. В итоге арендатор исполнил предписание и привел участок в состояние, пригодное для использования.

Аналогичные нарушения были зафиксированы еще на трех сельхозучастках, переданных в аренду этому же гражданину. Ему также были выданы предписания. Арендатор устранил все нарушения, таким образом в оборот вернулось 10 га земель сельхозназначения.