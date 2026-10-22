Дети закидывали камнями прохожих в карельском городе

В Кондопоге несовершеннолетние устроили опасные игры на крыше магазина

Фото: Алиса ИИ

В Кондопоге дети 21 октября устроили опасные игры на одной из улиц города. Об этом сообщает газета «Новая Кондопога».

По данным источника, двое мальчиков лет 10 и девочка лет 13 забрались на крышу одного из сетевых магазинов и начали кидать вниз камни. Они сыпались прямо на тротуар, где ходят люди. После замечаний, сделанных взрослыми, малолетние хулиганы сбежали.

Кондопожан просят поговорить со своими детьми и объяснить, что даже шалость может привести к большой трагедии. На этот раз обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что несовершеннолетние ночью испортили городское имущество в Костомукше.