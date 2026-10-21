Дети-вандалы орудуют по ночам в карельском городе

В Костомукше повреждено городское имущество из-за действий хулиганов

Фото: CityLink

В Костомукше ночью 20 октября было повреждено городское имущество. Об этом сообщает паблик администрации Костомукшского округа.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink. На кадрах видно, как двое детей подходят к шкафу светофорного оборудования, в котором находятся провода и другие элементы системы, и начинают пинать его, пока полностью не ломают. Перед этим юные вандалы пытались повалить опору освещения. Любопытно, что все происходит в третьем часу ночи, когда детям на улице совсем не место.

Администрация округа подала заявление в полицию по факту случившегося. Отмечается, что подобные акты вандализма фиксируются в городе не впервые. Костомукшан попросили поговорить с детьми и объяснить им, к каким последствиям могут привести подобные поступки.

Ранее сообщалось о том, что свидетель помог раскрыть убийство в подъезде, совершенное в Карелии.