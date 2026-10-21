В Карелии свидетель помог раскрыть убийство в подъезде

В Беломорске готовятся арестовать местного жителя за смертельное избиение мужчины

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Вечером 18 октября в подъезде жилого дома на Спортивной улице в Беломорске было обнаружено тело мужчины, 1963 года рождения. На теле имелись различные повреждения. Найти злоумышленника, причастного к гибели мужчины, помог сосед.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По версии следователей, 18 октября мужчины выпивали, произошла ссора. Обвиняемый забил оппонента, травмы оказались смертельными.

Сосед погибшего рассказал следователям, что видел, как мужчина выходил из подъезда со следами вещества бурого цвета на руках. Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте злоумышленника.