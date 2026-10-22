Тело молодой женщины нашли завернутым в полиэтилен

В Санкт-Петербурге устанавливаются обстоятельства убийства 32-летней женщины

Фото "Петрозаводск говорит"

В Санкт-Петербурге убита 32-летняя женщина. Ее тело нашли завернутым в полиэтилен, сообщает 47news.

По данным источника, вечером 21 октября в полицию обратилась жительница Северной столицы. Она рассказала, что подозревает своего бывшего мужа в убийстве его сожительницы. Горожанка указала на квартиру в поселке Металлострой, в которой могло быть совершено преступление.

Интуиция не подвела петербурженку. В квартире действительно было обнаружено тело молодой женщины. Оно было завернуто в полиэтиленовый пакет и покрывало. Труп уже начал гнить.

Подозреваемого быстро задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения для мужчины. Известно, что ранее он уже был судим.

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