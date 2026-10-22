Как в Карелии проходит массовая вакцинация

Карелия прививается: почти 92 тысячи человек защитились от гриппа

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Почти 92 тысячи человек в Карелии сделали прививку от гриппа, из них более 29 тысяч - дети. В том числе в мобильных пунктах вакцинации привились 8575 человек, говорится в официальных источниках.

Прививку против гриппа делают как в поликлиниках, так и мобильных пунктах. В Петрозаводске подобные передвижные пункты находятся в ТРК «Лотос Плаза», у нового филиала Городской поликлиники № 4 на Кукковке, у ТЦ «Главный» и у ТЦ «Магнит Экстра» на Казарменской.

В районах и округах организованы мобильные бригады вакцинации.

Ранее мы писали, что в Карелии зарегистрировано 3759 случаев ОРВИ, два случая COVID-19, гриппа нет.